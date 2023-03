Premstätten, Österreich und München, Deutschland (ots) -- Das neue Design reduziert optische Verluste und optimiert die Abstrahlcharakteristiken für eine hervorragende Effizienz- Neues offenes Gehäusedesign mit Reflektor ohne Deckglas und Linse- Standard 3535 Surface Mount Footprint und kompakte Größe für einfache Integration in Systemdesigns- Die typische Wellenlänge von 275 nm eignet sich bestens für die Behandlung von Oberflächen, Luftreinigung und Wasseraufbereitung in Industrie- sowie Verbraucheranwendungenams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, präsentiert heute die UV-C Mid-Power-LEDs der Serie OSLON® UV 3535, welche die Kundenanforderungen nach längerer Lebensdauer, höherer Ausgangsleistung und einfacherer Systemintegration erfüllen.Die LEDs der Serie OSLON® UV 3535 kombinieren kompaktes Design mit führender Effizienz und hoher Qualität. Sie eignen sich damit bestens für den Einsatz in Verbraucher- oder Industrieanwendungen, wie für Wasseraufbereitung oder in Klimaanlagen. Die typische Ausgangsleistung beträgt 40 mW bei einem Betriebsstrom von 185 mA im Typ SU CULDP1.VC, und 75 mW bei 350 mA im Typ SU CULEP1.VC.Das neue Gehäusedesign ohne Deckglas und mit integriertem Reflektor verbessert die Leistung, indem es optische Verluste reduziert und so zu einer vergleichsweise hohen Effizienz von 3,7% führt. Der Reflektor sammelt die Emissionen des Chips und lenkt das Licht mit einem Abstrahlwinkel von 120° nach vorne. Eine LED-Größe von 3,5 mm x 3,5 mm und die primäre Optik bieten Systementwicklern die Flexibilität, eine Standard-UV-C-Linse zu verwenden und die Lichtleistung für ihre Anwendung zu optimieren.Ein weiterer Vorteil der robusten SU CULDP1.VC und SU CULEP1.VC ist eine hervorragende, anwendungsabhängige Lebensdauer. Neben einem ESD-Schutz ist im Gehäuse auch eine transparente dielektrische Beschichtung als Schutzelement integriert.Pia Weinmann, Senior Product Manager für UV-C bei ams OSRAM, sagt: "Die Hersteller von UV-Desinfektionsgeräten konkurrieren darum, dem Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten, indem sie die erforderliche Desinfektionsdosis mit weniger, dafür langlebigeren Emittern liefern. Mit ihrer höheren Ausgangsleistung und Lebensdauer bieten die OSLON® UV 3535 Produkte einen neuen Wettbewerbsvorteil."Technologische Innovation sorgt für LeistungsdurchbruchDie verbesserte Leistung der OSLON® UV 3535 LEDs ist das Ergebnis von Innovationen im Package-Design und in der Halbleitertechnologie. Das neue, offene Gehäuse ist robust sowie kompakt und lässt sich in sämtlichen Anwendungen, die eine mittlere bis hohe UV-C-Ausgangsleistung erfordern, flexibel einsetzen.Der AlGaN-basierte Flip-Chip ist eine zuverlässigere Strahlungsquelle als herkömmliche UV-C-Quellen und bietet Flexibilität in Bezug auf Wellenlänge, Ausgangsleistung und Schalthäufigkeit. Die Produkte sind Teil eines starken Leistungskonzepts, um mit dem sich schnell entwickelnden UV-C-Markt Schritt zu halten.Die UV-C-LEDs SU CULEP1.VC und SU CULDP1.VC in der OSLON® UV 3535 Produktfamilie sind ab sofort weltweit erhältlich. Weitere Informationen zur UV-C-Behandlung finden Sie hier. (https://ams-osram.com/applications/lighting/uv-c-treatment)PressekontaktHilary McGuinnessTel.: +49 151 27670184hilary.mcguinnessfernholz@ams-osram.compress@ams-osram.comams-osram.comOriginal-Content von: ams OSRAM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166622/5468485