Mission Titelverteidigung: Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet mit den letzten zwei Testspielen live auf ProSieben MAXX in das EM-Jahr*. Am Freitag, 24. März 2023, trifft das Team von Bundestrainer Antonio Di Salvo auf Japan. Ein Gegner, der in jüngster Vergangenheit aus deutscher Sicht keinen Anlass zum Jubeln gab. Bei der WM in Katar wurde die japanische Nationalmannschaft zum Stolperstein für das DFB-Team und auch die U21 konnte bislang noch nie gegen japanische Junioren gewinnen.Ab 17:45 Uhr melden sich Moderator Christian Düren, Experte René Adler, Kommentator Matthias Stach und Field-Reporterin Lisa Hofmann live aus Frankfurt.Das letzte Testspiel bestreitet die deutsche U21-Nationalmannschaft am Dienstag, 28. März 2023, gegen Rumänien, einer der EM-Gastgeber. ProSieben MAXX überträgt das Spiel live ab 17:30 Uhr mit Christian Düren, René Adler, Matthias Stach sowie Field Reporter-Max Zielke aus Sibiu.*Die U21-Europameisterschaft findet vom 21. Juni bis zum 8. August 2023 in Rumänien und Georgien statt.Die U21 EM-Vorbereitung live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn:Freitag, 24. März 2023, ab 17:45 Uhr "ran Fußball: Deutschland - Japan"Dienstag, 28. März 2023, ab 17:30 Uhr "ran Fußball: Rumänien - Deutschland"