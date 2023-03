Die Traumhaus AG hatte sich in 2019 als Projektentwickler in Biblis ein Grundstück für ein Neubaugebiet gesichert. "Am Rübgarten" plant die Traumhaus den Bau von 34 Reihen- und Doppelhäusern, die den KfW-Standard 40 entsprechen. Es werden keine Fossilen Energieträger verwendet, wodurch das Projekt den aktuellen Anforderungen an nachhaltiges Bauen gerecht wird. Nach Meinung des Analysten sind die Einstiegspreise von EUR 390.000 auch bei 4% Finanzierungskosten für die Mehrheit der Käufer darstellbar, was die Wettbewerbsfähigkeit der Traumhaus bestätige. AlsterResearch erwartet, dass die Traumhaus gestärkt aus dem Übergangsjahr 2023 hervorgehen wird, weshalb die Experten für langfristig orientierte Investoren Einstiegspreise sehen. Die Einschätzung bleibt daher unverändert KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/research/Traumhaus%20AG





