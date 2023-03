Der deutsche Immobilienmarkt befindet sich zum Ende des ersten Quartals 2023 weiterhin in einer schwierigen Phase. Der jüngste Zinsschritt der EZB (+50bp) auf nunmehr 3,5% deutet darauf hin, dass die Währungshüter trotz der aufkeimenden Bankenkrise an ihrer Hochzinspolitik zur Eindämmung der Inflation festhalten werden. Für die Immobilienbranche - und hier insbesondere die Transaktionsvolumina - blicken die Experten von AlsterResearch daher wenig optimistisch in das laufende Geschäftsjahr. Das Gebot der Stunde heißt daher Substanzerhalt (z.B. Dividendenkürzung) und Bestandsoptimierung (Leerstandsabbau / Mietindexierung). Auch wenn sich die GIEAG dem allgemeinen Marktumfeld nicht entziehen kann, sehen die Analysten von AlsterResearch das Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell als "Projektentwickler" UND "Bestandshalter" über verschiedene Assetklassen relativ gut aufgestellt. Das Analysehaus bestätigt daher seine Kaufempfehlung und Kursziel von EUR 20,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/GIEAG%20Immobilien%20AG





