Das weltweite Banken-Beben ging an Solar-Aktien nicht spurlos vorbei. So kam es bei den Solar-Werten First Solar, SolarEdge und Enphase aus dem BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index zu einer Kurskorrektur. Grund für die Schwäche dürften die Finanzierungen des Energiedienstleisters SunPower bei der amerikanischen Pleitebank Silicon Valley Bank sein. Das ist für SunPower alles andere als angenehm, aber sicherlich noch kein Grund, den ganzen Sektor abzustrafen. ...

