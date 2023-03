DJ CTS Eventim kooperiert mit zwei US-Veranstaltern

FRANKFURT (Dow Jones)--CTS Eventim kooperiert bei großen Tourneen von Künstlern in den USA und weltweit künftig mit den beiden US-Veranstaltern Mammoth Inc und AG Entertainment Touring. Die drei Anbieter haben dazu ein Joint Venture gegründet, an dem CTS Eventim die Mehrheit hält, wie der deutsche Spezialist für Ticketing und Live-Entertainment in München mitteilte.

"Die Ausweitung unserer Präsenz auf dem US-Markt ist wesentlicher Bestandteil unserer globalen Expansionsstrategie", sagte CEO Klaus-Peter Schulenberg. Insgesamt kooperiert CTS jetzt mit 38 weltweit aktiven Veranstaltern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2023 06:14 ET (10:14 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.