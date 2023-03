Linz (www.anleihencheck.de) - Nach längerer Pause kamen letzte Woche die polnischen Daten zur Verbraucherteuerung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Kerninflationsrate habe sich von 0,9% im Januar auf 1,3% im Februar beschleunigt. Das Tempo der Preissteigerung bleibe jedoch viel zu hoch, was für den Polnischen Zloty (PLN) negativ sei, weil die Polnische Zentralbank (NBP) eine eher lockere Geldpolitik betreibe und vorerst keine weiteren Zinsstraffungen beabsichtige. Der EUR/PLN-Wechselkurs werde sich wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen in einer Bandbreite zwischen 4,6600 und 4,7270 bewegen. (21.03.2023/alc/a/a) ...

