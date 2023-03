Grenke erwartet in 2023 ein Leasingneugeschäft von 2,6 Milliarden Euro bis 2,8 Milliarden Euro. 2022 waren es 2,3 Milliarden Euro. Es soll einen Gewinn von 80 Millionen Euro bis 90 Millionen Euro geben. 2022 stand ein Plus von 84,2 Millionen Euro in den Büchern. Für 2024 geht Grenke von einem Leasingneugeschäft im Volumen von 3,4 Milliarden Euro aus, ...

