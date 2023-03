EQS-Ad-hoc: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Dividende

Ernst Russ AG: Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende von 0,20 Euro pro Aktie nach Wahl der Aktionäre ganz oder teilweise in bar oder in Aktien



21.03.2023

Hamburg, 21. März 2023: Basierend auf dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2022 mit einem Konzernergebnis nach Anteilen von Minderheitsgesellschaftern in Höhe von 47,3 Mio. EUR haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 0,20 Euro pro Aktie vorzuschlagen. Grundlage für die Ausschüttung bildet der Einzelabschluss der Ernst Russ AG mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 25,9 Mio. EUR sowie einem positiven Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 4,6 Mio. EUR (Vorjahr: 8,5 Mio. EUR). Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 Körperschaftsteuergesetz (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen) geleistet wird, wird sie an inländische Aktionäre netto, d.h. ohne Abzug von Steuern wie Kapitalertragsteuer und/oder Solidaritätszuschlag, ausgezahlt.

Die Dividende wird nach Wahl der Aktionäre ganz oder teilweise in bar oder in Form von Aktien der Gesellschaft geleistet. Die näheren Details dazu werden in einem gesonderten Dokument zur Information gemäß Artikel 1 Abs. 4 lit. h) Verordnung (EU) 2017/1129 dargelegt. Dieses Dokument wird ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einladungsbekanntmachung zur Hauptversammlung 2023 im Bundesanzeiger auf der Internetseite der Ernst Russ AG zugänglich sein und insbesondere Informationen über die Anzahl und die Art der Aktien und Ausführungen über die Gründe und die Einzelheiten des Aktienangebots enthalten.

Der Geschäftsbericht 2022 wird am 22. März 2023 veröffentlicht. Die ordentliche Hauptversammlung 2023 der Ernst Russ AG findet am 10. Mai 2023 statt.

