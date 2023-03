Wie entwickelt sich der Sustainability-linked Finanzierungsmarkt, und worin liegen die größten Herausforderungen bei der Umsetzung? Vor dem Hintergrund aktueller Trends auf den Kreditmärkten und auf dem Anleihemarkt sprechen die Referenten darüber, welche Finanzierungsinstrumente in Frage kommen und was zu beachten ist, um Greenwashing zu vermeiden. Zusätzlich geben die Referenten einen Überblick über die wachsenden Anforderungen von Investoren. Gastgeber: Damir Perica, Head of ESG Advisory Germany Hub, UniCredit Bank AG Referent: Georg Grüner, Senior Finance Manager, VERBUND AG Moderatorin: Olivia Harder, Redakteurin FINANCE, F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH