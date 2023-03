Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die aktuell sehr komplexe Gemengelage an den Kapitalmärkten verdeutlicht unter anderem der Verlauf der Erwartungshaltung an den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank FED, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Noch am Jahresanfang sei eine zeitnahe Leitzinserhöhungspause für wahrscheinlich gehalten worden, angesichts der schon seit Sommer 2022 sinkenden US-Inflationsraten. Diese Annahme sei jedoch gekippt, da sich die Konjunktur im Winterhalbjahr weniger als erwartet eingetrübt habe, die chinesische Volkswirtschaft sich ab dem zweiten Quartal wohl erholen werde und vor allem sich der US-Arbeitsmarkts weiterhin außerordentlich robust zeige. Die Arbeitslosenquote verharre auf einem historisch niedrigen Niveau nahe der Vollbeschäftigung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...