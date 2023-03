Die Schweiz beliess am Wochenende nichts unversucht, um die Credit Suisse vor einem Konkurs zu bewahren. Nachdem die Schweizerische Nationalbank bereits 50 Mrd. Franken an Liquidität gegen Sicherheit gewährt hatte, bietet man der fusionierten Bank UBS nun einen Liquiditätsrahmen von weiteren 100 Mrd. Franken an. Darüber hinaus kommen aus dem Haushalt weitere 100 Mrd. Franken an Liquidität, die vom Staat garantiert sind.Die grössten Verlierer des Wochenendes sind die Gläubiger der Hybrid-Anleihen der Credit Suisse (CH0012138530). Insgesamt ...

