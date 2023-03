NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Im Subsektor Massivbau seien die Aktien von CRH die attraktivste Anlagemöglichkeit, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Verlagerung der Börsennotierung in die USA könnte den Bewertungsabschlag des irischen Baustoffkonzerns gegenüber den erstklassigen US-Kontrahenten verringern./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 22:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE0001827041

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!