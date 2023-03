In diesem Jahr loben KUBI e.V. und die Versicherungsforen Leipzig gemeinsam den Eisenhut-Award für Vertriebssoftware in der Assekuranz und im Finanzdienstleistungsbereich aus. Der Wettbewerb hat zum Ziel, eine hohe Qualität der Beratung von Privat- oder Firmenkunden zur Absicherung und Risikovermeidung durch geeignete Software zu unterstützen. Ausgezeichnet werden vorbildliche Softwarelösungen. Der Eisenhut-Award richtet sich an Anbieter von Vertriebssoftware für Fremd- oder Eigennutzung, also unter ...

