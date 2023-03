Mainz (ots) -Erstes Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach der WM in Katar, zugleich Start der langen Vorbereitung auf die Heim-EM in 15 Monaten: Am Samstag, 25. März 2023, überträgt "sportstudio live" im ZDF die Partie Deutschland - Peru aus der Arena in Mainz. ZDF-Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 20.15 Uhr zum ersten Länderspiel des Jahres, für das Bundestrainer Hansi Flick sechs Nationalelf-Neulinge in den Kader berufen und ihnen einen Einsatz in Aussicht gestellt hat. ZDF-Live-Reporter Oliver Schmidt kommentiert das Auftaktspiel der DFB-Elf auf dem Weg zur Europameisterschaft im eigenen Land.Im Anschluss an das Live-Spiel folgt ab 22.45 Uhr "das aktuelle sportstudio" mit Moderator Jochen Breyer. Die Analyse des Spiels Deutschland - Peru ist dann ebenso gefragt wie die Zusammenfassung von neun weiteren Länderspielen, unter anderem Spanien - Norwegen, Belarus - Schweiz, Kroatien - Wales, Schweden - Belgien und Frankreich - Niederlande. Zudem wird auch eine Zusammenfassung des Spitzenspiels der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Vizemeister Bayern München und Titelverteidiger VfL Wolfsburg zu sehen sein.Das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick absolviert bis zum Start der Fußball-Europameisterschaft am 14. Juni 2024 ausschließlich Test-Länderspiele: Als Gastgeber für die EM gesetzt, stehen keine Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft im kommenden Jahr an. Für das Finalturnier der Nations League im Sommer 2023 konnte sich das DFB-Team im vergangenen Jahr nicht qualifizieren.Das Fußballspiel Deutschland - Peru wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten, das "das aktuelle sportstudio" mit Untertiteln.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend eine Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live) zu "sportstudio live" im ZDF.Hier finden Sie den Livestream (https://www.zdf.de/sport/zdf-sportextra/fussball-laenderspiel---deutschland--peru-100.html) des Fußball-Länderspiels Deutschland - Peru.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5468822