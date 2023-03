Neue Technologien helfen beim Wassersparen

Die Bedeutung von Wasser für Mensch, Umwelt und nachhaltige Entwicklung ist unumstritten. Die Auswirkungen des Klimawandels und eine wachsende Weltbevölkerung lassen den Wasserbedarf ständig steigen. So wird ein nachhaltiger Umgang mit den Wasserressourcen immer drängender. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung sowie auch das Recht auf eine saubere Umwelt sind zudem allesamt Menschenrechte, deren Umsetzung die Zusammenarbeit auf allen Ebenen erfordert. Daran wollen die Vereinten Nationen (UN) am 22. März am Weltwassertag erinnern.

Seit 1992 gibt es den Weltwassertag. Seither erinnern die Vereinten Nationen (UN) alljährlich an die Besonderheiten von Wasser als "essenziellste Ressource allen Lebens". Der internationale Tag des Wassers 2023 steht unter dem Motto "Accelerating Change", also den Wandel beschleunigen.

Weltwassertag läutet 2. internationale Wasserkonferenz ein

Um dieses Ziel zu erreichen, ist aber ein enormer Kraftaufwand auf vielen Ebenen notwendig. Daher haben die Vereinten Nationen vom 22. bis zum 24. März zu einer Wasserkonferenz in New York geladen. Mitausrichter werden die Niederlande und Tadschikistan sein. Es ist erst die zweite Konferenz dieser Art.

Im Fokus steht die Wichtigkeit nationaler und internationaler Zusammenarbeit in Bezug auf die Einhaltung des "Sustainable Development Goal 6". In diesem Ziel formulierten die Vereinten Nationen den Willen, bis 2030 sauberes Wasser und Sanitärversorgung für alle Menschen zu gewährleisten. Damit soll der Zugang zu Wasser soll kein Privileg mehr sein.

Wasserglas Lebensquell in der Landwirtschaftlichen Produktion

Unabdingbar ist Wasser auch bei der Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die zunehmende Trockenheit macht insbesondere den Anbau von Obst- und Gemüse in manchen Regionen diese Erde immer schwieriger.

Missernten können das Leben der Anbauer vor Ort sowie im größeren Zusammenhang auch die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung gefährden. Wer gute Erträge auf den von Trockenheit betroffenen Felder erwirtschaften will, wird zunehmend auf Bewässerung setzen müssen. Das steht im Konflikt mit Notwendigkeit, verantwortungsvoll mit der wichtigen und knappen Ressource Wasser umzugehen.

Den Schlüssel zur Lösung dieses Konflikts bieten Unternehmen, die auf smarte Bewässerungstechnologien setzen. Hierzu zählt die Tröpfchenbewässerung, eine Art der Mikrobewässerung, bei der das Wasser langsam zu den Pflanzenwurzeln tropft, um Wasserverschwendung und die Auswaschung wichtiger Nährstoffe zu verhindern. So ist eine effiziente und wirtschaftliche Bewässerung der Pflanzen möglich.

Bewässerung sorgt für Zielkonflikt

Solche Systeme bestehen aus Verteilern, Tropfschläuchen, Tropfleitungen, Filtern, Ventilen und Druckpumpen und mittlerweile auch über intelligente Steuerungen, so dass Wasser und Dünger sparsamst eingesetzt‚ werden. Nach Schätzungen der Universität von Rhode Island ist die Tropfbewässerung zu 90 Prozent effizient, während andere Bewässerungstechniken nur zu 65 bis 75 Prozent effizient sind.

Die Tropfbewässerungssysteme finden in Gebieten mit hoher Wasserknappheit rasch Verbreitung. Darüber hinaus werden diese Systeme häufig in kommerziellen Gärtnereien und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt, um einen geringen Wasserabfluss und eine geringe Verdunstung zu gewährleisten. Die Tropfbewässerung wird in einer Vielzahl von Feld- und Forstkulturen sowie in Gemüse- und Staudengärten eingesetzt.

Intelligente Bewässerung bietet Chancen

Über den Globus hat sich mittlerweile eine ganze Branche für solche sparsamen Bewässerungssysteme entwickelt. Für sie bietet diese Krise gleichermaßen neue Wachstumschancen. Marktanalysten sagen der Branche ein dynamisches Wachstum voraus.

Ein noch recht kleiner, aber dynamisch wachsender Player in diesem Markt ist das kanadisch-israelische Unternehmen Water Ways Technologies. Der Name ist Programm. Das Unternehmen mit Firmensitz in Toronto, Kanada und israelischen Wurzeln hilft unter anderem Anbauern von Tomaten, Heidelbeeren oder Bananen bei der Einsparung der wichtigen Ressource Wasser. Mit der in Israel entwickelten smarten Bewässerungstechnologie punktet die Gesellschaft weltweit bei landwirtschaftlichen Produzenten mit maßgeschneiderten Lösungen. Der Umsatz in 2021 lag bei 20 Millionen kanadischen Dollar (14 Millionen Euro). Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass sich die gute Geschäftsentwicklung fortsetzen wird. Zuletzt berichtete die Firma über zahlreiche neue Aufträge, darunter auch Folgeaufträge von bestehenden Kunden.

Als Small Cap unterliegt die Aktie zwar einem erhöhten Schwankungsrisiko, sollte die hohe Wachstumsdynamik aber anhalten, bietet der Titel auch entsprechend höhere Chancen. Water Ways Technologies ist seit 23. August 2021 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Die ISIN lautet: CA9411881043.

