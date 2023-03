Nachlese Podcast Montag Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4074/, alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/23 geht es um Zusatzfragen, die ich zum Aktienbarometer 2023 bei Karl Fuchs vom Aktienforum deponiert habe, da geht es u.a. darum, wieviele österreichische Aktien die Österreicher:innen halten. - Event-Tipp für 30.3. in Linz. Einladung: "Vom Sparer zum Investor" Welche Strategie passt für junge Anleger? Segel setzen in Richtung Investments. Start-ups, Private Equity, Investmentfonds oder doch Aktien? = Finanz Know-How als Zukunfts- und AltersvorsorgeWann: Donnerstag, 30. März 2023, 18 UhrWo: Oberbank Donau-Forum, 4020 Linz, Untere Donaulände 28Eintritt: Freier Eintritt - Anmeldung ...

