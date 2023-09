Um 12:12 liegt der ATX TR mit -0.58 Prozent im Minus bei 6957 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.46% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +2.09% auf 40.325 Euro, dahinter Erste Group mit +0.63% auf 32.755 Euro und RBI mit +0.50% auf 13.115 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15593 ( -0.71%, Ultimo 2022: 13923, 11.99% ytd). Die September-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ), eine aktuelle News betrifft GGA1 neu in Frankfurt: Getchell Gold Corp. startet unter dem Börsenkürzel GGA1 in den Handel an der Börse Frankfurt Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4741/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - ...

