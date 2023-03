Corvus baut sein erfahrenes Team im Zuge der Partnerschaft mit Travelers und des erhöhten Bedarfs an Cyber-Versicherungslösungen in Zentraleuropa weiter aus

Corvus Insurance, ein führender Anbieter von Produkten für Smart Cyber Insurance® und Smart Tech E+O Insurance, die auf KI-erfassten Risikodaten basieren, gibt bekannt, dass das Unternehmen sein Team in Frankfurt am Main seit Anfang des Jahres erweitert und mehrere erfahrene Cyber-Underwriter sowie eine lokalen Leiterin für Cybersicherheit eingestellt hat. Diese strategischen Neueinstellungen sind eine Reaktion auf die Nachfrage nach dem Smart-Cyber-Insurance-Produkt des Unternehmens, das vor kurzem in Deutschland und Österreich in Zusammenarbeit mit The Travelers Companies, Inc., einem führenden US-Versicherungsunternehmen, eingeführt wurde. Für den Vertrieb des Produkts arbeitet das Unternehmen in der Region eng mit führenden Maklern für Gewerbeversicherungen zusammen.

"Wir freuen uns auf einen neuen Anbieter im europäischen Markt, der den wachsenden Kundenbedürfnissen mit einem innovativen Angebot entgegenkommt", sagt Sebastian Klapper, Gründer und CEO von Finlex, einer auf Financial Lines spezialisierten Versicherungsplattform für Makler und Versicherer. "Bei einem so dynamischen Risiko wie Cyber suchen unsere Kunden nach Lösungen, die es ihnen ermöglichen, ihr Risiko genau zu verstehen. Genau hier setzt das datengestützte Underwriting von Corvus an."

Corvus ist der erste spezialisierte Cyber-Assekuradeur mit Sitz in den USA, der sein Versicherungsangebot auf Deutschland und Österreich ausweitet. Das Angebot umfasst einen lokalisierten und technologiebasierten Ansatz für Cyber-Versicherungen, der auf fortschrittlicher Datenanalyse und proaktiven Risiko-Tools basiert. Corvus erschließt den deutschsprachigen Markt, dessen Prämienvolumen auf 500 Mio. EUR geschätzt wird und in dem mehr als 70 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen noch keine Cyber-Police abgeschlossen haben. Zu den neuen Mitarbeitenden in Deutschland gehören Cyber-Underwriter mit Erfahrung in der Erstellung von kundenorientierten Cyber-Lösungen innerhalb der EU.

"Wir sind stolz darauf, neue, starke Talente in unserem wachsenden Team willkommen zu heißen und ihre umfassende Branchenkenntnis aus renommierten Unternehmen wie Marsh, Victor, Chubb und AIG zu nutzen, um mit lokalen Geschäftspartnern in Zentraleuropa zusammenzuarbeiten", sagt Oliver Delvos, Head of International bei Corvus. "Wir freuen uns darauf, weitere Beziehungen zu den innovativsten Maklerunternehmen der Region aufzubauen, die unsere Vision eines datengesteuerten Ansatzes für Risikobewertung und Underwriting teilen, welche eine Neuheit für den europäischen Markt darstellt."

Das Cyber-Produkt von Corvus, Corvus Smart Cyber Insurance, bietet einen transparenten Ansatz zur Risikobewertung und -minderung durch die firmeneigene IT-Scan-Technologie, proaktive Schwachstellenwarnungen und weitere digitale Anwendungen für Makler und Versicherungsnehmer. Das europäische Underwriting-Team von Corvus verfügt über branchenweit führende Cyber-Expertise und ist zusätzlich durch die Corvus Risk Navigator-Plattform imstande, anhand von vorausschauenden Einblicken in die Risikolandschaft zu agieren. Die Partnerschaft mit Travelers, die erstmals im November 2022 bekannt gegeben wurde, bietet Versicherungen für kleine und mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 1 Mrd. EUR an.

In Anbetracht der gestiegenen Nachfrage plant Corvus den weiteren Ausbau seiner Niederlassungen in Europa mit weiteren strategischen Stellenbesetzungen in den Bereichen Schadenbearbeitung, Finanzen und Personalwesen.

Um mehr über die europäischen Geschäftsaktivitäten von Corvus zu erfahren, besuchen Sie https://www.corvusinsurance.com/de

Über Corvus

Die Smart Cyber Insurance® von Corvus wird über Travelers Europe (A.M. Best: A, XV) in allen europäischen Märkten angeboten. Corvus Insurance ist ein marktführendes Unternehmen für digitale Versicherungsprodukte und -Tools, mit denen die Resilienz von Versicherungsnehmern gestärkt wird und das Risiko, Opfer von Cyberangriffen zu werden, reduziert werden kann. Das US-amerikanische Unternehmen, welches 2017 gegründet wurde, hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, mit weiteren Niederlassungen in Großbritannien und Deutschland, und beschäftigt über 300 Mitarbeitende weltweit. Corvus ermöglicht Maklern und Versicherungsnehmern weltweit mit seinen innovativen Versicherungsprodukten, Risiken besser vorherzusagen und zu mindern sowie Angebote effizienter zu erstellen. Produkte, wie Smart Commercial Insurance® oder Smart Tech E+O, werden durch die Verwendung von fortschrittlichsten Technologien wie u. a. Machine Learning kontinuierlich analysiert und optimiert, um Kunden vor Cyber-Schäden umfassend zu schützen.

Mehr unter https://www.corvusinsurance.com/de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005155/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Michaela Gramolla

Firefly Communications GmbH

corvusde@fireflycomms.com