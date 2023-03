EQS-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Sonstiges

21.03.2023 / 14:24 CET/CEST

Berlin, 21. März 2023 - Die YOC AG übernimmt die in Helsinki, Finnland ansässige Nostemedia Oy und tritt damit in den nordeuropäischen Markt ein. Ein entsprechender Kaufvertrag zum Erwerb sämtlicher Anteile an der Nostemedia Oy wurde heute unterzeichnet. Der Kaufpreis besteht aus einem fixen Bestandteil in Höhe von 1,23 Mio. EUR sowie aus weiteren variablen erfolgsabhängigen Bestandteilen, die von den operativen Ergebnissen der Geschäftsjahre 2023 bis 2026 der Nostemedia Oy abhängig sind. Die Nostemedia Oy ist wie die YOC AG als ein technologischer Dienstleister im digitalen Werbegeschäft tätig. Die Integration in die YOC-Gruppe bietet beiden Unternehmen das Potenzial, schnelles und nachhaltiges Wachstum zu generieren sowie entsprechende Synergien zu realisieren. Die YOC AG erwartet mittelfristig durch den Zukauf einen jährlichen EBITDA-Ergebnisbeitrag in Höhe von 0,5 bis 0,7 Mio. EUR. Der Vorstand der YOC AG wird die erwarteten Auswirkungen der Übernahme der Nostemedia Oy im Rahmen der Umsatz- und Ergebnisprognose der YOC AG für das laufende Geschäftsjahr 2023 entsprechend berücksichtigen und mitteilen. Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand Kontakt YOC AG

