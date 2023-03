EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

Nächster Schritt der Expansion: YOC AG übernimmt finnische Nostemedia Oy Berlin, 21. März 2023 - Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE0005932735) übernimmt 100 % der Gesellschaftsanteile der finnischen Nostemedia Oy mit Sitz in Helsinki und baut seine Präsenz im europäischen Markt aus. Der Kaufpreis setzt sich aus einem fixen Bestandteil sowie aus weiteren variablen erfolgsabhängigen Bestandteilen, die von den operativen Ergebnissen der Geschäftsjahre 2023 bis 2026 der Nostemedia Oy abhängig sind, zusammen. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 akquirierte die YOC AG die YOC Switzerland AG (ehemals theINDUSTRY AG) und komplettierte somit ihre Präsenz im DACH-Markt. Durch die Übernahme der Nostemedia Oy expandiert die Gesellschaft nunmehr in den nordeuropäischen Raum. Die Nostemedia Oy ist ein technologischer Dienstleister im digitalen Werbemarkt und verfügt über eine starke Expertise im Media Sales digitaler Werbeformate. Zusätzlich hat das Unternehmen Zugriff auf ein umfangreiches Inventar an renommierten Publishern mit monatlich knapp einer Milliarde verfügbaren Werbeplätzen (Ad Impressions). Dirk Kraus, CEO der YOC AG: "Durch den Einsatz unserer Technologieplattform VIS.X® im nordeuropäischen Raum wird das Handelsvolumen auf VIS.X® deutlich erhöht werden. Gleichzeitig verändert die Nostemedia Oy ihre Marktpositionierung und fungiert nunmehr als Anbieter hochwertiger Werbetechnologie mit einem stark erweiterten Produktangebot." Antti Kaiponen, CEO der Nostemedia Oy: "Es ist eine großartige Chance, VIS.X® als die Technologieplattform für High-Impact Werbeformate zu etablieren und neue Formate sowie verbesserte Publisher-Tools auf dem finnischen Markt einzuführen." Über YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere Niederlassungen betreibt das Unternehmen in Düsseldorf, Hamburg, Wien, Warschau und Zürich. Weitere Informationen zur YOC-Gruppe und unseren Produkten finden Sie unter yoc.com. Kontakt YOC AG

