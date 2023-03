Der Berliner Advertising-Dienstleister YOC AG expandiert in Europa: Man übernimmt sämtliche Anteile an der finnischen Nostemedia Oy mit Sitz in Helsinki. Mit der Übernahme wolle man die eignen Aktivitäten auf den nordeuropäischen Raum ausweiten. 2022 hatte das Unternehmen sich bereits auf dem Schweizer Markt eingekauft durch die Übernahme der theINDUSTRY ...

Den vollständigen Artikel lesen ...