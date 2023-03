Leifheit senkt die Dividende: Das Unternehmen wird für das Jahr 2022 einen Ausschüttung an die Aktionäre in Höhe von 0,70 Euro je Leifheit Aktie vornehmen, im Vorjahr wurde noch 1,05 Euro Dividende gezahlt. Die Aktionäre des Unternehmens aus Nassau der Gesellschaft müssen dem Ausschüttungsvorschlag noch der am 7. Juni 2023 stattfindenden Hauptversammlung ...

