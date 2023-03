Delaware (www.fondscheck.de) - Bei den diesjährigen Refinitiv Lipper Fund Awards in Deutschland erzielen gleich vier von Lazard Frères Gestion verwaltete Fonds erste Plätze für ihre außerordentliche Wertenwicklung, so Lazard Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...