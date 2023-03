© Foto: Sono Motors GmbH



Der börsennotierte Solarautobauer Sono Motors steckt offenbar in größeren finanziellen Schwierigkeiten als angenommen. Wirtschaftsprüfer äußern "erhebliche Zweifel" am Fortbestand des Unternehmens. Wie schlimm ist es?

In einer Pflichtmitteilung von Sono Motors an die US-Börsenaufsicht SEC heißt es: "Unsere Wirtschaftsprüfer haben erhebliche Zweifel an unserer Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens geäußert". Zuerst hatte laut ntv capital.de darüber berichtet. Demnach drohe Sono Motors aufgrund anhaltender Verluste und unsicherer Finanzierungsrunden die Insolvenz.

Der nächste Bericht der Wirtschaftsprüfer werde voraussichtlich zu dem Schluss kommen, "dass unsere Kapitalausstattung zum Zeitpunkt des Prüfungsberichts nicht ausreichen wird, um die Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten", gesteht das Sono Motors-Management gegenüber der Aufsicht. "Daher besteht ein wesentliches Risiko, dass wir als Unternehmen nicht mehr weiter existieren und insolvent werden könnten", heißt es in der Sono-Mitteilung an die SEC.

Sono Motors wollte auf Anfrage von capital.de-Journalisten keine Fragen zur Finanzlage beantworten und habe auf den nächsten Quartalsbericht verwiesen.

Bereits im Februar hatte das Sono-Management informiert, dass es sein Solarauto-Projekt Sion stoppen werde. Auch hier ging das Geld aus. Man wolle sich jetzt auf die Entwicklung der Solartechnologie konzentrieren und als Zulieferer für andere Autoschmieden weitermachen.

Im Jahr 2016 ist Sono Motors an den Start gegangen. Ziel: das erste E-Auto für den Massenmarkt, das mit Sonnenkraft fahren kann.

Sono suche laut capital.de jetzt weitere Finanzierungsquellen für die Umstrukturierung zum Solar-Zulieferer. Dafür sei eine Finanzspritze in Höhe von 25 Millionen Euro nötig.