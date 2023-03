Oliver Dörre (53) wird Nachfolger von Thomas Müller (64) als Vorstandsvorsitzender der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005). Dies hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Sitzung am heutigen Tage beschlossen. Oliver Dörre wird spätestens zum 1. Januar 2024 zunächst als weiteres Mitglied in den Vorstand der Gesellschaft eintreten. Mit dem Ausscheiden von Thomas Müller, voraussichtlich zum 1. April 2024, wenige Monate vor dem regulären Ende seiner Bestellung, übernimmt Oliver Dörre den Vorstandsvorsitz. Bis dahin werden Thomas Müller und Oliver Dörre eng zusammenarbeiten, um eine reibungslose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...