Der schweizerische Sportschuhspezialist steigerte den Umsatz im Schlussquartal um 92 % auf 367 Mio. CHF. In 2022 wurde die Milliardengrenze geknackt, bei Erlösen von 1,22 Mrd. CHF betrug das Ergebnis 58 Mio. CHF.



Das Management zeigt sich für 2023 optimistisch, nicht zuletzt in Erwartung normalisierter Lieferketten. Das Erlösziel für das Gesamtjahr lautet mindestens 1,7 Mrd. CHF (+ 39 %) und für das Q1 sind + 61 % angesetzt. Die Rückkehr zur Seefracht bedeutet eine Verbesserung der Margen.



Bei der Werbung fokussieren sich die Schweizer auf Spitzensportler. Triathlet Kristian Blummenfelt sowie die Tennis-Asse Iga ÅšwiÄ…tek und Ben Shelton sind Partner aus der jeweiligen Weltspitze.



Die Aktie von ON HOLDING legt im frühen US-Handel (NYSE) fast 29 % auf 27,73 $ zu. Ende November 2021 wurde als Spitze 55,87 $ markiert, doch die anschließende Korrektur führte bis Oktober 2022 auf 15,44 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



