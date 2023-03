Bislang fährt Ford in Europa bei der Elektrifizierung noch etwas hinterher. Doch jetzt will Köln mit einem kompakten Crossover Boden gut machen - und setzt dabei auf Hilfe aus Wolfsburg. Ford legt bei der Elektrifizierung einen Zahn zu und wagt sich jetzt erstmals in die Kompaktklasse. In einigen Wochen starten die Kölner den Verkauf eines handlichen Crossovers mit E-Antrieb. Dieser soll laut Hersteller unter dem Namen Explorer zum Jahresende ab etwa 45.000 Euro in den Handel ...

