FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
U.S.XPRESS ENT. A DL-,01 7S3 US90338N2027
AB/FROM ONWARDS 21.03.2023 14:27 CET
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U.S.XPRESS ENT. A DL-,01 7S3 US90338N2027
AB/FROM ONWARDS 21.03.2023 14:27 CET