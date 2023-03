Wie an Europas Börsen setzt sich am Dienstag auch an der Wall Street die Erholung fort. Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn notiert der Dow Jones Industrial 0,9 Prozent höher bei 32.529 Punkten. Der Nasdaq 100 steigt 0,6 Prozent auf 12.635 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex war bereits zu Wochenbeginn deutlich schwächer gestiegen als der Dow, kann aber - anders als der Leitindex - für den bisherigen Jahresverlauf immer noch eine satte Erholung vorweisen. Auf beiden Seite des Atlantik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...