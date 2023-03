Hamburg (ots) -Auftraggeber können Schlüsselpositionen erstklassig besetzen - Personalberater:innen liefern hochqualifizierte Kandidat:innenDie Bundesbaubehörde aus Mitteldeutschland und das Landesministerium in Brandenburg hatten die erfahrene Headhunting Agentur Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/oeffentlicher-dienst/) mit der Besetzung von Schlüsselvakanzen innerhalb der Behörden beauftragt. Den Hamburger Personalberater:innen für den öffentlichen Dienst gelang es, beide Vakanzen schnell mit top Kandidat:innen zu versorgen - die Verträge wurden noch 2022 unterschrieben.Speed-Headhunting für Bundesbaubehörde- OberfinanzdirektionBei der Executive Search für die Bundesbauabteilung der Oberfinanzdirektion haben die Headhunter:innen in kürzester Zeit passende Ingenieur:innen für die verantwortungsvolle Leitungsposition eingeworben und nach einer ersten Prüfung an den Auftraggeber aus dem öffentlichen Dienst weiterleiten können. Die Behörde konnte so schnell ein Auswahlverfahren mit den top Kandidat:innen durchführen und die Stelle kurzfristig erstklassig besetzen.Headhunter:innen mit Know-how im Bereich DigitalisierungFür das Landesministerium aus Brandenburg haben die Personalberater:innen die Stelle "Referatsleitung Digitalisierung und E-Gouvernement" neu besetzt. Der Dienstleister konnte beim Executive Search das eigene Know-how sowie den firmeninternen Kandidat:innen-Pool aus top qualifizierten Manager:innen in diesem Bereich nutzen und so die Vakanz noch vor dem Jahreswechsel erfolgreich besetzen.Aktuelle Schlüsselvakanzen und Managementstellen im öffentlichen DienstAls etablierter Dienstleister für den öffentlichen Dienst rekrutieren die Hamburger Headhunter:innen auch aktuell für verschiedenen Stellen. Gesucht werden Leitungskräfte für unterschiedliche Fachbereiche, aber auch Spezialist:innen für Schlüsselvakanzen in den Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung. Einen Überblick der ausgeschriebenen Stellen finden Sie auf der Webseite der Personalberatung (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stellenangebote/oeffentliche-verwaltung/).Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5469042