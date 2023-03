Meldungen über ungewöhnliche Unfälle, bei denen in irgendeiner Art und Weise ein Tesla beteiligt war, gibt es regelmäßig zu hören und sehen. Ein aktueller Fall ereignete sich in Bremen, wo ein Ehepaar in einer IKEA-Filiale auf eigene Faust einen Drive-In-Schalter auf die Beine gestellt hat.Medienberichten zufolge fuhr der Tesla (US88160R1014) eines 60-jährigen Fahrers im Rückwärtsgang durch zwei Türen und landete schließlich im Kassenbereich, wo man darüber wahrscheinlich überhaupt nicht lachen konnte. Wie genau es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...