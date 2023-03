EQS-Ad-hoc: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab.

Frankfurt am Main, 21. März 2023 - Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) (die "Gesellschaft") hat heute die am 2. März 2023 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 1.590.929 neue Aktien zu einem Bezugspreis von jeweils EUR 4,40 im Rahmen des Bezugsangebots an die bestehenden Kommanditaktionäre und einer sich daran anschließenden Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern platziert.

Das Grundkapital der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA wird im Zuge der Transaktion von EUR 11.216.941,00 auf EUR 12.807.870,00 erhöht.

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft fließt der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 7,0 Mio. zu. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur weiteren Finanzierung der Investitionsaktivitäten dienen.

Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr (Open Market), Teilbereich Scale, an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) einbezogen werden. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 28. März 2023. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 30. März 2023 vorgesehen.



Über Heliad

Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten.

Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com.



Kontakt

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

E-Mail: investor-relations@heliad.com

Disclaimer

Diese Mitteilung ist nicht an eine natürliche oder juristische Person gerichtet oder für die Verteilung an oder Nutzung durch eine natürliche oder juristische Person bestimmt, die ein Bürger oder Einwohner ist oder sich an einem Ort, Staat, Land oder einer anderen Gerichtsbarkeit befindet, in dem oder in der eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Nutzung gegen das Gesetz oder die Verordnung dieser Gerichtsbarkeit verstoßen würde oder die eine Registrierung oder Lizenzierung in dieser Gerichtsbarkeit erfordern würde. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpa-pieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Deutschland ist ausschließlich auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestatteten Wertpapierinformationsblatts erfolgt. Eine Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapierinformationsblatts getroffen werden. Das Wertpapierinformationsblatt wurde zeitnah nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.heliad.com/investor-relations) im Bereich "Investor Relations - Kapitalerhöhung" kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft werden oder an US Personen (wie in Regulation S des Securities Act definiert) zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreicht richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung"), im Fall des Vereinigten Königreichs, wie sie durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, sind. Außerdem richtet sich in dem Vereinigten Königreich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an die dieses Dokument rechtmäßig verteilt werden darf; alle anderen Personen im Vereinigten Königreich sollten keine Entscheidungen auf der Grundlage dieses Dokuments ergreifen und nicht auf Grundlage dieses Dokuments handeln oder sich darauf verlassen.

Die im Rahmen der Kapitalerhöhung tätige Bank handelt ausschließlich für die Gesellschaft und für niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft ("Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot wird sie niemanden sonst als ihren Klienten betrachten und ist abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren Klienten bietet, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu gewähren.

Weder die Bank noch einer ihrer Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine ausdrückliche oder konkludente Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder jeglicher anderer Informationen über die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, egal ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung oder für Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Veröffentlichung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.

