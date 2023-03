OC Oerlikon / Schlagwort(e): Generalversammlung

Aktionäre genehmigten sämtliche Anträge



21.03.2023 / 16:00 CET/CEST





Dividendenausschüttung von CHF 0.35 je Aktie genehmigt.



Prof. Dr. Michael Süss als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt.



Inka Koljonen wurde als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt.



Alle Verwaltungsratsmitglieder, die sich zur Wiederwahl stellten, wurden gewählt.



Alle bisherigen Mitglieder des Human Resources Committee (HRC) die sich zur Wiederwahl stellten, wurden gewählt. Inka Koljonen wurde als neues Mitglied des HRC gewählt.



Bei allen Umweltzielen 2030 wurden Verbesserungen erreicht.



Pfäffikon SZ, Schweiz - 21. März 2023 - Insgesamt nahmen 403 Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung von Oerlikon im KKL Luzern teil und waren 66,01% des gesamten Aktienkapitals vertreten.

Alle zur Abstimmung unterbreiteten Anträge des Verwaltungsrats wurden genehmigt, inklusive der Revision der Statuten, des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024, des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Konzernleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024, des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 sowie einer Dividendenausschüttung von CHF 0.35 pro Aktie.

Alle zur Wiederwahl bzw. Wahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats und des Human Resources Committee (HRC) wurden wiedergewählt bzw. gewählt. Dem Verwaltungsrat gehören an: Prof. Dr. Michael Süss als Executive Chairman, Gerhard Pegam als Vice-Chairman, Paul Adams als Lead Director sowie Jürg Fedier, Inka Koljonen, Irina Matveeva, Alexey V. Moskov und Zhenguo Yao als Verwaltungsratsmitglieder. Die Amtszeit für alle gewählten Verwaltungsratsmitglieder ist ein Jahr.

Nach dieser Wahl besteht der Verwaltungsrat von Oerlikon mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern, und seine Ausschüsse werden sich wie folgt zusammensetzen:

Paul Adams, Inka Koljonen, Alexey V. Moskov, Gerhard Pegam und Zhenguo Yao fungieren als Mitglieder des Human Resources Committee. Paul Adams, Jürg Fedier, Inka Koljonen und Irina Matveeva werden Mitglieder des Audit & Finance Committee, und Paul Adams, Gerhard Pegam und Zhenguo Yao gehören dem Governance Committee an.

An der Generalversammlung informierte Oerlikon über die Fortschritte bei der Erreichung der Umweltziele für 2030. Im Jahr 2022 führte Oerlikon an 25 Standorten Energiemanagement-Systeme ein, womit sich deren Gesamtzahl auf 55 erhöhte. Das entspricht 33% der Betriebsstandorte und macht 70,5% des gesamten Energieverbrauchs von Oerlikon aus. Im Vergleich zur Baseline erhöhte Oerlikon den Strombezug aus erneuerbaren Quellen um 8 Prozentpunkte, damit stammte insgesamt 30% des im Jahr 2022 verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Oerlikon verringerte auch die Menge des entsorgten Abfalls von 42% auf 28% des Gesamtabfalls. In Bezug auf das Ziel der Klimaneutralität reduzierte Oerlikon die Treibhausgasintensität um 16,9% von 60,9 auf 50,6 Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Umsatz in Schweizer Franken. Nach mehreren Rating-Hochstufungen im Jahr 2022 gehört Oerlikon nun in Bezug auf Nachhaltigkeit zu den Top 10% der am besten bewerteten Unternehmen im Industriesektor.

Der Oerlikon Nachhaltigkeitsbericht 2022 wird Ende März veröffentlicht. Er informiert detailliert über Fortschritte, Massnahmen und Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit und präsentiert Fallstudien und Beispiele.



Alle Abstimmungsergebnisse der Oerlikon Generalversammlung 2023 finden Sie unter https://www.oerlikon.com/de/unternehmen/generalversammlung.

Weitere Informationen und die Biografien aller Verwaltungsratsmitglieder können unter www.oerlikon.com abgerufen werden.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist eine weltweit führende Innovationsschmiede in den Bereichen Oberflächentechnologie, Polymerverarbeitung und additive Fertigung. Mit den Lösungen, umfassenden Dienstleistungen und modernen Werkstoffen des Konzerns können Kunden in Schlüsselindustrien die Leistung, die Funktion, das Design und die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und Herstellungsprozesse verbessern und maximieren. Seit Jahrzehnten ist Oerlikon Technologie-Pionier. Alle Entwicklungen und Aktivitäten haben ihren Ursprung in der Leidenschaft, die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und eine nachhaltige Welt zu fördern. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, betreibt der Konzern sein Geschäft in zwei Divisionen: Surface Solutions und Polymer Processing Solutions. Der Konzern ist mit über 12 100 Mitarbeitenden an 205 Standorten in 37 Ländern präsent und erzielte 2022 einen Umsatz von CHF 2,9 Mrd.

