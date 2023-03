Tiere verlieren im Winterschlaf nur wenig Muskelmasse. Das ist einer der Hauptgründe, warum ein künstlicher Winterschlaf auf langen Raumfahrtmissionen für Astronauten interessant ist. Auf sehr langen Reisen durch das Weltall könnte es durchaus Sinn ergeben, die Astronauten in eine Art Winterschlaf zu versetzen. So müssen sie sich nicht über lange Zeiträume hinweg in einer kleinen Raumkapsel langweilen und verbrauchen weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...