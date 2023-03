Apple-Aktionäre waren am Montag verunsichert, nachdem Microsoft Pläne für einen eigenen App-Store konkretisierte. Die Apple-Aktie gab am Abend kurz rund 1,5 Prozent nach, doch die Anleger rappelten sich schnell wieder auf. Jetzt geben auch die Bullen von Morgan Stanley (Apple Overweight; Ziel 180 Dollar) Entwarnung.Mit folgender Aussage schlug Microsofts Gaming-Chef, Phil Spencer, in einem Interview mit der Financial Times am Montag hohe Wellen: Wenn die Übernahme von Activision Blizzard von den ...

