FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Nachdem Analyst Peter Spengler den fairen Wert in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 153 auf 149 Euro senkte, hält er eine Kaufempfehlung für nicht mehr gerechtfertigt. Die ersten Jahresziele für 2023 hält er für durchaus realistisch, aber die Polysilizium-Preise blieben aufgrund von Kapazitätserweiterungen in China und Sanktionen in den USA unter Druck. Darüber hinaus werde das Geschäft mit Silikonen durch die Materialkosteninflation belastet./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 15:14 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 15:24 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881

