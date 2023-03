Straubing (ots) -Es könnte wahrlich besser laufen für die Grünen. Ihr Berliner Großstadt-Biotop wird künftig aller Voraussicht nach ohne sie regiert, in anderen wichtigen Metropolen wie Frankfurt und Mainz haben sie Wahlschlappen einstecken müssen, und in einer Umfrage sind sie jüngst von der AfD überholt worden. Die Partei könnte die Entwicklungen zum Anlass nehmen, sich selbst, ihre Politik, ihre Positionen und die Art ihrer Kommunikation zu hinterfragen. Dem jedoch steht die grüne Hybris im Weg, wie sich am Dienstag bei der Fraktionsklausur in Weimar wieder gezeigt hat. (...)Die Wärmewende mit ihrer Wärmepumpen-Offensive wird als Beitrag gepriesen, Deutschlands Unabhängigkeit vergrößere. Doch sie erhöht zusammen mit E-Autos den Strombedarf deutlich. Statt pragmatisch die Kernkraftwerke eine Weile länger laufen zu lassen, werden Kohle- und Ölkraftwerke wieder angefahren, Fracking-Gas wird aus den USA importiert. Widersprüchlicher geht es kaum. Die Grünen werden immer mehr zur Pippi-Langstrumpf-Partei, die sich die Welt macht, wie sie ihr gefällt. Dabei riskiert sie, die Menschen für den Klimaschutz zu verlieren.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5469108