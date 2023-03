Peking, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der Yubei-Distrikt in der südwestchinesischen Stadt Chongqing hat die Bemühungen um eine weitere Optimierung der Industrieketten und die Erleichterung von mehr Investitionen in den Distrikt verstärkt.Mit Blick auf die wettbewerbsfähigen Industrien des Distrikts hat Yubei Anfang dieses Jahres ein Investitionsförderungsprogramm aufgelegt, um die Ansiedlung einer Reihe von Kernunternehmen und wegweisenden Projekten zu fördern.Ein Beamter des Yubei-Distrikts sagte, dass die Bemühungen des Distrikts, Investitionen zu fördern und zu erleichtern, in diesem Jahr in vollem Gange seien.Der Distrikt startete eine spezielle Kampagne, indem er sechs spezielle Arbeitsgruppen für Investitionsförderung einrichtete, die sich auf seine sechs wichtigsten Industrieketten konzentrieren, darunter intelligente, vernetzte neue Energiefahrzeuge, elektronische Informationsverarbeitung, Software- und Informationsdienste, innovative Finanzen, Handelslogistik und moderne Landwirtschaft, Kultur und Tourismus, um neue Durchbrüche bei Investitionen in Industrieketten zu erzielen.Darüber hinaus hat der Distrikt die Bemühungen verstärkt, inländische und ausländische Investitionen in seine Schlüsselbranchen anzukurbeln und eine Reihe von Investitionsförderungsaktivitäten für Fortune Global 500-Unternehmen, staatliche Unternehmen, führende Institutionen usw. durchgeführt.Darüber hinaus wird Yubei seinen Investitionsförderungsmechanismus weiter optimieren und verbessern, um eine solide Garantie für die Unterzeichnung und Umsetzung von Großprojekten zu bieten.Zur gleichen Zeit plante der Distrikt, die Aktualisierung seiner Investitionsprojektbibliothek in Echtzeit zu aktualisieren. Von den in Verhandlung befindlichen Investitionsprojekten mit einem geplanten Investitionsvolumen von mehr als 100 Milliarden Yuan werden mehr als 30 Prozent innerhalb von sechs Monaten und über 60 Prozent innerhalb eines Jahres unterzeichnet werden.Es werden Anstrengungen unternommen, um den Aufbau einer Investitionsplattform mit digitaler Intelligenz zu fördern, die sich auf Branchenanalysen, die Gewinnung von Projekten, Landing Services und andere wichtige Prozesse konzentriert.Darüber hinaus wird Yubei ein geschlossenes Managementsystem einführen und die Bedeutung von Qualitätsindikatoren und Investitionsbewertungen für Großprojekte erhöhen.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/333283.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2036108/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-der-distrikt-yubei-im-chinesischen-chongqing-verstarkt-seine-anstrengungen-zur-fertigstellung-von-industrieketten-und-zur-forderung-von-investitionen-301777569.htmlPressekontakt:GaoJingyan,+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5469107