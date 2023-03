Die Standards am Green-Finance-Markt ändern sich immer wieder, entweder weil sich die Regulatorik verändert oder weil Investoren andere Schwerpunkte setzen oder weil Unternehmen ihre ESG-Strategien weiterentwickeln. Von Biodiversität über Kompensationsfragen bis hin zu neuen Reportingpflichten: Was kommt künftig auf Finanzverantwortliche zu? Über die Zukunftsfragen am Green-Finance-Markt diskutieren diese Experten. Referenten: Kai Havekost, Vice President Corporate Finance, Otto (GmbH & Co KG) Alexandra Themistocli, Head of Sustainability DACH, SEB AG Derk Wetzold, Head of Corporate Treasury, Covestro AG Henryk Wuppermann, Head of Corporate Finance, E.ON SE Stefan Zeller, Head of Sustainable Finance Germany, ING Moderatorin: Antonia Kögler, Redaktionsleiterin bei DerTreasurer und Redakteurin bei FINANCE, F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH