Bonn (www.anleihencheck.de) - In der zweiten Schätzung des japanischen Bruttoinlandsproduktes für das letzte Quartal 2022 wurde das annualisierte Wachstum gegenüber dem Vorquartal auf 0,1 Prozent revidiert, so die Analysten von Postbank Research.Die erste Schätzung habe ein Plus von 0,6 Prozent gemeldet, der Konsens eine Verbesserung auf 0,8 Prozent erwartet. Letztlich hätten der Konsum der Haushalte und des Staates aber 0,7 bzw. 0,3 Prozentpunkte weniger dynamisch zugenommen als bislang angenommen. ...

