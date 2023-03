Am kommenden Samstag jährt sich der 25. März 2013 zum zehnten Mal. An diesem Tag wurden in Zypern Kapitalkontrollen eingeführt und die Bankkonten eingefroren. Die Kunden der Laiki-Bank verloren im Zuge der Etablierung einer Bankkonten-Zwangsabgabe sämtliche Einlagen oberhalb der 100.000-Euro-Grenze. In dem kleinen Inselstaat wurden damals Bankkonten mit einem Abschlag von bis zu 75 Prozent verkauft. In seinem neuen Aktien-Report "Bankenbeben" weist André Fischer darauf hin, wie im Zuge des Zusammenbruchs ...

