Hensoldt findet neuen Chef - Außerdem: Wie Sie von der hohen Volatilität profitieren können

Der Vertrag des Sensorspezialisten mit dem 64-jährigen Vorstandsvorsitzenden Thomas Müller läuft kommendes Jahr aus. Bei der Suche nach einem Nachfolger ist der Aufsichtsrat jetzt frühzeitig fündig geworden.



Das Rüstungsunternehmen Hensoldt war einer der großen Profiteure der angestiegenen Verteidigungsausgaben durch den Ukrainekrieg. Seit Jahresanfang 2022 konnte das Unternehmen den Aktienkurs verdreifachen und diese Woche folgte auch der Aufstieg in den MDAX®. Der Vertrag mit dem seit 2020 amtierenden CEO Thomas Müller läuft jedoch Mitte 2024 aus. Frühzeitig regelt der Aufsichtsrat jetzt die Nachfolge und präsentiert mit Oliver Dörre einen in der Rüstungsbranche bekannten Kandidaten. Er war bis 2010 über 20 Jahre Generalstabsoffizier der Luftwaffe und zuletzt seit zwei Jahren Deutschlandchef des französischen Rüstungskonzern Thales. Anfangen soll er zum 01. Januar 2024 und zunächst in einer Übergangsphase eng mit dem aktuellen CEO Müller zusammenarbeiten, ehe es dann im April zum endgültigen Wechsel kommt. Der Wechsel an der Spitze ist jedoch nicht der einzige, auch im Finanz-, Personal- und Strategieresort sind Veränderungen vorgesehen oder wurden bereits umgesetzt.







Quelle: HSBC