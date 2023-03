London (ots) -Er ist einer der erfolgreichsten Formel1-Rennfahrer aller Zeiten, heute setzt er sein Know-How und seinen Star-Status beim Extreme E-Racing für Aufmerksamkeit auf die Klimakrise ein. Nun erobert der Jenson Button mit Hackett London (https://www.hackett.com) auch noch modisches Terrain: Getreu des Motto "Our Twist" verbindet er das britische Understatement der Herrenkollektion mit einem Safari-Abenteuer.In der neuen Kampagne des Labels sieht man Button nicht im typischen Racing-Overall. Beim Foto-Shooting zeigt er seine elegante Seite in einigen seiner Lieblingsstücke der Frühjahrssaison. Die klassische Velospeed-Jacke und das Anzugjackett mit dem bekannten Karomuster der Marke sind die perfekten Begleiter für diesen stylischen Safari-Ausflug, auf dem sich Funktionalität und unbändiger Abenteuersinn treffen.Weniger Tempo sieht man auch bei den Motiven, die Fotograf Charlie Gray festhielt: Teatime in der Savanne, Kricket mit Freunden und Innehalten bei plötzlichem Animal-Crossing mit Elefanten.Natürlich stand diese Formel1-Legende bereits einige Male vor der Linse und hat die atemberaubendsten Destinationen bereist, aber selten spricht Jenson Button so enthusiastisch über ein Fotoshooting: "Ich kann ehrlich sagen, dass dies das spektakulärste Fotoshooting war, an dem ich je teilgenommen habe. Die Landschaft an sich war schon überwältigend, aber wenn plötzlich die Elefanten auftauchen und sie einfach "am Set" vorbeischlendern, raubt einem das wirklich den Atem. Zu diesem Zeitpunkt war es schwer, sich auf etwas anderes zu konzentrieren und nicht hinzusehen!Natürlich habe ich es auch geschafft, ein paar Teile mit nach Hause zu nehmen, und das war die Safari Velo Jacke, die so leicht und perfekt für den Sommer ist. Das andere ist der Safari-Check-Blazer - er hat diesen klassischen Vintage-Look, den ich so liebe."https://www.hackett.com/de/hackett-world/shop-jenson-button-lookPressekontakt:Christian Fiege, T. 040-3688036-51, E. christian.fiege@welovepr.deOriginal-Content von: Hackett, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169288/5469122