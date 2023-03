Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass der amerikanische Energiedienstleister SunPower Finanzierungen bei der insolventen Silicon Valley Bank hat, mussten Solar-Aktien wie Enphase, Solaredge und Co beträchtliche Kurseinbußen hinnehmen. Am Dienstag kommt es bei diesem Solarwert zu einem beträchtlichen Kursgewinn. Das ist der Grund. Canadian Solar, ein in Kanada ansässiges Solar- und Batterieunternehmen, legen aktuell knapp 12 Prozent zu. Hintergrund sind die heute veröffentlichen Unternehmenszahlen ...

