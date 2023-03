Leipzig (ots) -- 50 % mehr Fahrten in Deutschland in 2022- Bike-Sharing macht ÖPNV krisenfest- nextbike by TIER fordert Mikromobilitätsangebote im DeutschlandticketDas Angebot von nextbike by TIER wächst kontinuierlich und das seit Jahren. Auch 2022 schaffte es der europäische Bike-Sharing Marktführer neue Rekorde aufzustellen. So fuhren die Nutzenden allein in Deutschland ganze 13,8 Millionen Mal mit den Leihrädern - eine Steigerung um rund 50 % im Vergleich zum Vorjahr. Nahezu flächendeckend sind die nextbike Systeme in das öffentliche Nahverkehrsangebot der jeweiligen Stadt oder Region integriert und somit fester Bestandteil in der alltäglichen Wegekette. Bike-Sharing Angebote wie das KVB-Rad in Köln, MOBIbike in Dresden, VRN nextbike in der Metropolregion Rhein-Neckar oder das metropolradruhr aus dem Ruhrgebiet verzeichneten allein 2022 jeweils mehr als eine Million Ausleihen.Ein Blick auf die ersten Monate des Jahres 2023 zeigt, Bike-Sharing als Teil eines multimodalen ÖPNV boomt und erweitert das Angebot von Bus und Bahn krisensicher. Denn während der Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr im Februar und März dieses Jahres konnten die Nutzenden vielerorts auf geteilte Mikromobiltätslösungen wie Bike-Sharing ausweichen. Allein an den Streiktagen wurden die nextbike by TIER Räder zwei- bis viermal so viel genutzt wie an vergleichbaren Tagen. Insgesamt stiegen die Nutzenden im Januar und Februar 2023 schon fast 2 Millionen Mal aufs Rad. Noch dazu registrierten sich im Vergleich zu 2022 in diesem Februar fast doppelt so viele Nutzende neu für das Bike-Sharing Angebot.EU Strategie: Verdoppelung der FahrradnutzungZeitgleich ebnete das Europäische Parlament im Februar den Weg für eine europaweite Radverkehrsstrategie mit dem Ziel, die Fahrradnutzung europaweit zu verdoppeln. Die Forderung: Das Fahrrad soll als vollwertiges Verkehrsmittel anerkannt und entsprechend in die Verkehrsplanung integriert werden. Dies bezieht sich nicht nur auf die Schaffung entsprechender Infrastruktur, sondern auch im Sinne der Daseinsvorsorge direkt auf die Integration in den öffentlichen Nahverkehr. Hier leistet nextbike by TIER seit Jahren Pionierarbeit und mit entsprechender Förderung kann das Potential für einen nachhaltigen multimodalen ÖPNV voll ausgeschöpft werden.Das Deutschlandticket muss den gesamten Umweltverbund abdeckenNicht nur auf europäischer Ebene werden gerade die Weichen für die Verkehrswende gestellt. Das Deutschlandticket bietet die Möglichkeit, erstmalig auch multimodale Angebote überregional einheitlich zur Verfügung zu stellen. Bisher wurden nur kurzsichtig Bus und Bahn im Deutschlandticket bedacht, dabei muss dringend der gesamte Umweltverbund eingeschlossen werden. Individuell verfügbare, öffentlich zugängliche Verkehrsmittel wie Scooter-, Bike-, Car-Sharing etc. müssen berücksichtigt (und gefördert) werden. Nur so kann der ÖPNV nachhaltig konkurrenzfähig zum motorisierten Individualverkehr sein und dem erklärten Zweck des Deutschlandtickets entsprechen.nextbike by TIER trägt kontinuierlich dazu bei, multimodale Angebote noch attraktiver zu gestalten. Neben Fuhrparkerweiterungen und - erneuerungen z.B. Anfang des Jahres in Marburg, Gießen und Kassel geht es auch im ländlichen Raum voran. Erst im März 2023 wurden bei einer Vielzahl an Bike-Sharing Systemen in der Metropolregion Rhein, unter anderem das KVB-Rad in Köln oder das RSVG-Rad in der Rhein-Sieg-Region, netzübergreifende Verbundstationen eingerichtet, die einen niederschwelligen Wechsel von einem auf das andere Angebot ermöglichen.Über nextbike by TIERnextbike by TIER ist europäischer Bike-Sharing Marktführer und steht für eine multimodale und sozial gerechte Mobilitätswende. An 300+ Orten in 18 Ländern hat nextbike by TIER Bike-Sharing als elementaren Bestandteil von lebenswerten Städten und Regionen etabliert. Integriert in den ÖPNV bietet nextbike by TIER mit klassischen Fahrrädern, E-Bikes und Cargo-Bikes Millionen von Nutzer*innen das passende Transportmittel für den täglichen Bedarf. nextbike by TIER ist eine Marke der TIER Mobility SE, dem weltweit führenden Anbieter für Mikromobilität.Pressekontakt:Mareike RauchhausHead of Communicationspresse@nextbike.deOriginal-Content von: nextbike by TIER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154459/5469134