Hamburg (ots) -Bundestagsvizepräsident und FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki provoziert erneut seinen grünen Koalitionspartner.Im Interview mit Wieland Schinnenburg in Folge 90 der Talksendung VETO auf Massengeschmack-TV sagte Kubicki wörtlich in Bezug auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck:"Er meint, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Das bedeutet: Wer sich selbst freiwillig unterwirft, der ist wirklich frei. Und wer dagegen opponiert, dass er sich unterwerfen muss, wer eigene Entscheidungen treffen muss, der ist in Wahrheit unfrei. Denn er ist ja gezwungen zu opponieren. Das ist ein Freiheitsbegriff, den könnte Wladimir Putin problemlos auf sein eigenes Herrschaftsmilieu übersetzen." Und weiter: "Putin und Habeck haben eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der Auserwählte, besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist."Einziger Unterschied sei, dass Putin seine Ziele durch Gewalt durchsetzen wolle, Habeck hingegen eher durch Verbote.Massengeschmack-TV (http://massengeschmack.tv) ist ein Abo-Sender mit Talks, Medienkritik und Unterhaltung. Der Sender feiert in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag. Produziert werden die Sendungen vom Hamburger Unternehmen Alsterfilm, dessen Geschäftsführer der Journalist Holger Kreymeier ist.Wieland Schinnenburg, selbst früher FDP-Bundestagsabgeordneter, hat die Talkshow VETO von Holger Kreymeier jüngst übernommen.Pressekontakt:Alsterfilm GmbHVon-Bargen-Straße 1822041 Hamburginfo@alsterfilm.dehttp://massengeschmack.tvOriginal-Content von: Alsterfilm GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74642/5469150