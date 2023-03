Mainz (ots) -Alexander F. kämpfte im Ukrainekrieg auf Russlands Seite und geriet als vermutlich erster Deutscher in ukrainische Kriegsgefangenschaft. Reporter von "frontal" und T-Online konnten ihn in Kiew sprechen. Später wurde F. ausgetauscht und nach Russland gebracht. Wo er heute ist - unklar.Der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer warnt vor Kriegs-rückkehrern. Diese könnten "ihre Ideologie und ihren Hass" mit in ihre Heimatländer bringen und einem Extremismus Aufwind verleihen, "der dann schon sehr deutlich auch in die Richtung Terrorismus geht". Wie viele deutsche Kämpfer wie Alexander F. in den Ukrainekrieg ausgereist oder zurückgekehrt sind, erfassen deutsche Behörden nicht. Eine Teilnahme am Krieg auf russischer oder ukrainischer Seite ist für deutsche Staatsbürger nicht per se strafbar. Das ZDF-Magazin "frontal" berichtet heute, 21. März 2023, um 21.00 Uhr.KontaktBei Fragen zu dieser "frontal"-Recherche erreichen Sie Christian Rohde, Redaktion "frontal", unter 030 - 2099-1251 oder per E-Mail unter rohde.c@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "frontal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/frontal) (nach Anmeldung), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationenfinden Sie zum Thema in ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutscher-russland-krieg-putin-donbass-kriegsgefangenschaft-ukraine-100.html)Hier finden Sie "frontal" in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5469153