Geldüberweisungen sind nicht nur eine Lebensader für Millionen von Wanderarbeitnehmern und ihre Familien, sondern sie beeinflussen auch den Wohlstand vieler Entwicklungsländer in der ganzen Welt. Während die grenzüberschreitenden Transfers weiterhin neue Rekorde erreichen1, nutzen 53 der befragten Verbraucher digitale Apps, um Geld weltweit zu senden und zu empfangen.

Visa hat heute die Studie "Money Travels: 2023 Digital Remittances Adoption" vorgestellt, eine Umfrage unter mehr als 14.000 Verbrauchern in zehn Ländern. Laut dieser Studie entwickeln sich digitale Überweisungen im Eiltempo zur beliebtesten Art des internationalen Geldtransfers, verglichen mit dem Gang zu einer physischen Bank oder Filiale (34 %), dem Versand von Bargeld, Schecks oder Zahlungsanweisungen per Post (12 %) oder der Übergabe von Geld an eine andere Person, die in ihr Heimatland reist (11 %).

In Verbindung mit der Studie startete Visa "Money Travels", eine neue Podcast-Reihe, die untersucht, wie sich zahlungsbezogene Themen an verschiedenen Orten auf der Welt unterschiedlich entwickeln, und die realen Geschichten von Menschen, Zahlungsexperten und Partnern beleuchtet.

"Schnelle, einfache und sichere Zahlungen können für Familien, Gemeinden und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt einen starken Einfluss haben", erklärte Ruben Salazar, Global Head of Visa Direct. "Diese neue Studie zeigt eine unglaubliche Beschleunigung des digitalen Zahlungsverkehrs. Die Branche kann aber noch mehr tun, damit mehr Wanderarbeitnehmer und ihre Familien, die auf diese lebenswichtigen Zahlungen angewiesen sind, um Lebensmittel, Bildung oder sogar unvorhergesehene medizinische Kosten zu bezahlen, die Möglichkeit zur Nutzung unkomplizierter Überweisungen erhalten."

In der Studie "Money Travels: 2023 Digital Remittances Adoption" wird untersucht, wie Verbraucher Geld ins Ausland überweisen. Außerdem werden die Preise, Methoden und Gründe für das Senden und Empfangen dieser lebenswichtigen Transfers beleuchtet. Zu den Highlights gehört Folgendes:

Digitale Überweisungen sind die bevorzugte Methode der befragten Verbraucher in allen untersuchten Ländern. 60 bis 70 der befragten Überweisungsnutzer in Nordamerika haben eine App-basierte digitale Zahlungsmethode für digitale Transfers genutzt, während nur 10 bis 15 der befragten US-Überweisungsnutzer auf Bargeld, Schecks und Zahlungsanweisungen zurückgreifen. Auch in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist das Versenden von Geld über digitale Apps für 69 bzw. 65 der befragten Verbraucher die beliebteste Methode, verglichen mit dem physischen Versenden von Geld, Bargeld oder Schecks.

Visa arbeitet mit globalen Finanzdienstleistern wie Brightwell, Maya Philippines, MoneyGram, Paysend, Remitly, Western Union und Xoom zusammen, um einen effizienten Zahlungsverkehr mit digitalisierten Überweisungen zu ermöglichen. "Eines unserer Ziele für Visa Direct lautet, neue Möglichkeiten der finanziellen Eingliederung und des Vermögensaufbaus zu schaffen, indem wir dazu beitragen, grenzüberschreitende Zahlungen zu vereinfachen und den Geldverkehr zu rationalisieren", so Ruben Salazar weiter.

Der neue Nonstop-Leitfaden "The Connective Power of Remittances" untersucht die Zunahme digitaler Überweisungen, die Geschichten hinter diesen Zahlungsarten und wie die digitale Revolution dazu beiträgt, Überweisungen zu rationalisieren. Weitere Informationen über Visa Direct finden Sie unter: https://usa.visa.com/run-your-business/visa-direct/payment-guides/remittances.html

