Diese 16 Aktien aus dem DAX, MDAX und SDAX sind unterbewertet. Dadurch bieten sie Anlegern jetzt eine gute Chance bei wenig Risiko. Zum niedrigen KGV kommt in den meisten Fällen auch noch eine hohe Dividendenrendite. Auf welche deutschen Werte Anleger jetzt setzen können. In Zusammenarbeit mit Roland Frank Die Börse zeichnet sich aktuell durch starke Schwankungen aus. Solange Anleger nicht genau wissen, in welche Richtung es geht, sollten sie auf ...

